Від Джонсона пішов ще один міністр

Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили Кабмін Джонсона, досягла 50 осіб

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс подав у відставку, ставши четвертим членом Кабінету міністрів Бориса Джонсона, який залишив свою посаду. Льюїс опублікував у Twitter лист із проханням про відставку.

У своєму листі до прем’єр-міністра він каже, що «гідний і відповідальний уряд спирається на чесність, цілісність і взаємну повагу – для мене є питанням глибокого особистого жалю, що я повинен залишити уряд, оскільки я більше не вірю, що ці цінності дотримуються».

A decent and responsible Government relies on honesty, integrity and mutual respect - it is a matter of profound personal regret that I must leave Government as I no longer believe those values are being upheld.



I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/EG6u52BdDc — Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 7, 2022

У четвер вранці про свою відставку також оголосили секретар міністерства фінансів Хелен Вотлі, секретар з питань безпеки Даміан Хайндс і секретар з питань науки Джордж Фрімен.

За даними Sky News, станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили Кабмін Джонсона, досягла 50 осіб.

Нагадаємо, у середу у відставку пішли троє міністрів уряду Джонсона та низка молодших членів уряду і парламентських секретарів.

Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики подати у відставку.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.