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    Політика

    Від Джонсона пішов ще один міністр

    Від Джонсона йдуть урядовці - Від Джонсона пішов ще один міністр
    Від Джонсона йдуть урядовці
    фото з відкритих джерел

    Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили Кабмін Джонсона, досягла 50 осіб

    Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс подав у відставку, ставши четвертим членом Кабінету міністрів Бориса Джонсона, який залишив свою посаду. Льюїс опублікував у Twitter лист із проханням про відставку.

    У своєму листі до прем’єр-міністра він каже, що «гідний і відповідальний уряд спирається на чесність, цілісність і взаємну повагу – для мене є питанням глибокого особистого жалю, що я повинен залишити уряд, оскільки я більше не вірю, що ці цінності дотримуються».

    У четвер вранці про свою відставку також оголосили секретар міністерства фінансів Хелен Вотлі, секретар з питань безпеки Даміан Хайндс і секретар з питань науки Джордж Фрімен.

    За даними Sky News, станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили Кабмін Джонсона, досягла 50 осіб.

    Нагадаємо, у середу у відставку пішли троє міністрів уряду Джонсона та низка молодших членів уряду і парламентських секретарів.

    Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики подати у відставку.

    Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

    Нагадаємо, раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.

    Проте на початку червня очільник уряду Британії отримав підтримку партії і залишився на своїй посаді.

    Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

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    Теги: Кабмін росія окупанти міністр війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Від Джонсона пішов ще один міністр