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    Політика

    Росіяни обстріляли Краматорськ: є жертви

    Влада просить громадян залишатися в укриттях - Росіяни обстріляли Краматорськ: є жертви
    Влада просить громадян залишатися в укриттях
    фото з відкритих джерел

    Наслідки обстрілів наразі не відомі

    Рашисти знову здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви. Про це повідомив голова Військової адміністрації Олександр Гончаренко.

    «Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула», – написав Гончаренко.

    Удар по Краматорську

    Удар по Краматорську

    Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

    Триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни обстріляли Краматорськ: є жертви