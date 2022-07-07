Росіяни обстріляли Краматорськ: є жертви

Наслідки обстрілів наразі не відомі

Рашисти знову здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви. Про це повідомив голова Військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула», – написав Гончаренко.

Удар по Краматорську

Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.