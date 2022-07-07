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    Думки вголос

    Як жителі Донбасу змінилися за три роки

    • Олексій Кравченко

      Оглядач «Главкома», військовослужбовець

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    Усі розуміють, що їх місто чи село можуть бути&nbsp;невдовзі знищені загарбниками - Як жителі Донбасу змінилися за три роки
    Усі розуміють, що їх місто чи село можуть бути невдовзі знищені загарбниками
    фото: Сергій Гайдай

    Місцеві мешканці, у порівнянні з минулими роками, виглядають більш зібрано та напружено

    Останнього разу я виконував завдання на Донбасі три роки тому, і тоді все було інакшим. Від старезної, величезної будівлі школи, біля якої я ловив попутку, щоб з'їздити до окупованого та зруйнованого нині Сіверськодонецька, залишилася лише фасадна стіна.

    Мирні міста, що перебували у глибокому тилу, стали прифронтовими чи опинились в окупації. У нечисельних будівельних магазинах чи не найбільшим попитом користується ОСБ-дошка, нею закривають вікна та вітрини.

    Військові та місцеві водії носяться полями та населеними пунктами, нехтуючи правилами дорожнього руху, бо прилітає. Деякі будинки навіть у глибокому тилу витріщаються порожніми зіницями вибитих вибуховою хвилею вікон. За кожним з них уява малює чиєсь зруйноване життя.

    Місцеві мешканці, у порівнянні з минулими роками, виглядають більш зібрано та напружено, і це зрозуміло, адже за якийсь час і їхнє місто може стати об'єктом підвищеної уваги орків, які не планують зупинятися.

    Ну а ми мусимо перемогти за будь-яку ціну.

    Джерело: блог Олексія Кравченко

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    Теги: росія окупанти Донбас війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Як жителі Донбасу змінилися за три роки