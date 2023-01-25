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Ексдепутата Держдуми Пономарьова Росія визнала терористом

Ірина Глотова
glavcom.ua
Ексдепутата Держдуми Пономарьова Росія визнала терористом
Колишнього депутата Держдуми Іллю Пономарьова внесли до реєстру екстремістів та терористів
фото: www.rbc.ru

Російська влада вважає ексдепутата Пономарьова екстремістом та терористом, і «заморозить» його рахунки у банках

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, що визнаний іноземним агентом включений до списку терористів та екстремістів. Про це зявилась інформація на сайті Росфінмоніторингу.

«Перелік терористів та екстремістів (включені). Національна частина. Фізичні особи... Пономарьов Ілля Володимирович, 06.08.1975 року народження, місто Москва», – йдеться у тексті.

Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти осіб, які увійшли до цього переліку, і призупиняють їх обслуговування.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти Пономарьова за статтею 207.3 КК РФ («Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ»). У рамках справи, у семи російських регіонах відбулися обшуки у адміністраторів телеграм-каналів. Зокрема обшук провели у засновника платформи «Висунення» Михайла Лобанова.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Ілля Пономарьов був заочно заарештований у справі про фейки про армію, на початку жовтня з'явився в базі розшуку МВС, у справі про розтрату коштів фонду «Сколково». Мін'юст вніс його до списку фізосіб-іноагентів 21 жовтня.

Пономарьов був депутатом Державної думи 5-го та 6-го скликань, входив до фракції «Справедлива Росія». У червні 2014 року він виїхав із Росії до США, де проживав протягом наступних двох років. Пізніше він переїхав на Україну та отримав громадянство країни.

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