Ексдепутата Держдуми Пономарьова Росія визнала терористом

Російська влада вважає ексдепутата Пономарьова екстремістом та терористом, і «заморозить» його рахунки у банках

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, що визнаний іноземним агентом включений до списку терористів та екстремістів. Про це зявилась інформація на сайті Росфінмоніторингу.

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«Перелік терористів та екстремістів (включені). Національна частина. Фізичні особи... Пономарьов Ілля Володимирович, 06.08.1975 року народження, місто Москва», – йдеться у тексті.

Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти осіб, які увійшли до цього переліку, і призупиняють їх обслуговування.

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Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти Пономарьова за статтею 207.3 КК РФ («Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ»). У рамках справи, у семи російських регіонах відбулися обшуки у адміністраторів телеграм-каналів. Зокрема обшук провели у засновника платформи «Висунення» Михайла Лобанова.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Ілля Пономарьов був заочно заарештований у справі про фейки про армію, на початку жовтня з'явився в базі розшуку МВС, у справі про розтрату коштів фонду «Сколково». Мін'юст вніс його до списку фізосіб-іноагентів 21 жовтня.

Пономарьов був депутатом Державної думи 5-го та 6-го скликань, входив до фракції «Справедлива Росія». У червні 2014 року він виїхав із Росії до США, де проживав протягом наступних двох років. Пізніше він переїхав на Україну та отримав громадянство країни.