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У Держдумі хочуть забирати майно у тих росіян, які «ображають РФ та її військових»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Держдумі хочуть забирати майно у тих росіян, які «ображають РФ та її військових»
Володін вважає за необхідне запровадити підвищені податки для тих, хто виїхав з Росії
фото з відкритих джерел

Ініціатива стосується росіян, які виїхали за межі Росії

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно у громадян РФ, які виїхали за кордон і відзначилися образливими заявами на адресу Росії та її військовослужбовців.

«Правильно буде відповідні статті Кримінального кодексу доповнити пунктом про конфіскацію... майна в РФ, якого вони мають достатньо, щоб відшкодувати завдані збитки», – написав Володін в телеграм.

Депутат держави-терористки переконаний, що «ті, хто виїхав... живуть безбідно завдяки Росії».

«Перебуваючи за кордоном, здають у найм нерухомість, продовжують отримувати гонорари за рахунок російських громадян. При цьому дозволяють собі публічно лити бруд на Росію, ображають наших солдатів та офіцерів. Відчувають свою безкарність, вважаючи, що правосуддя до них не дотягнеться», – бідкається Володін.

Поплічник Путіна наголосив, що «згідно із законодавством РФ, подібні заяви можуть бути розцінені як заклики до екстремізму, реабілітація нацизму або дискредитація збройних сил».

Водночас, «як показала практика, існуючих заходів реагування недостатньо», – додав голова Держдуми.

Нагадаємо, спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає за необхідне скасувати преференції для тих, хто виїхав з Росії, і запровадити для них підвищені податки. «Цілком зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся. Інші повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок – вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких!» – стверджує Володін.

До слова, нещодавно Володін у відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно пригрозив «аналогічними діями». Володін також  «пригадав», як екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель та колишній президент Франції Франсуа Олланд нібито вони «саботували мінські угоди» і є «винуватцями конфлікту в Україні».

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Теги: війна росія тероризм мобілізація Державна Дума

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