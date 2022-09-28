Анексія окупованих територій України: Держдума РФ скликає засідання

Росія збирається ухвалити так звані «законодавчі рішення» за підсумками псевдореферендумів

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін скликає парламентарів на позачергове засідання, яке відбудеться 3 жовтня. На ньому плануються розглянути питання анексії окупованих територій України після «референдумів». Про це повідомляє «Інтерфакс».

Як пояснив сам Володін, таке коригування потрібне, щоб депутати мали час ухвалити так звані «законодавчі рішення» за підсумками псевдореферендумів на окупованому Донбасі.

«Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те, відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00 для того, щоб до цього провести засідання Ради та інші необхідні відповідно до регламенту засідання Державної думи та комітетів», – заявив Володін.

За його словами, депутатам Держдуми запропонував треба «залишитися наступного тижня у Москві» для «ухвалення рішень щодо референдуму на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях».

Нагадаємо, рашисти заявляють, що у Запорізькій області за приєднання до РФ проголосували 98,19% з усіх присутніх. ТАкож аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій.