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Експрезидент Франції Саркозі радить підтримувати контакти з Путіним, Банкова відповіла

Надія Клочко
glavcom.ua
Експрезидент Франції Саркозі радить підтримувати контакти з Путіним, Банкова відповіла
Ніколя Саркозі висловив позицію щодо переговорів з російським диктатором
фото з відкритих джерел

Представник Банкової наголосив, що саме позиція Ніколя Саркозі щодо Грузії в 2008 переконала Путіна у слабкості Європи

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вважає, що підтримувати контакт із російським диктатором Володимиром Путіним, який розв’язав повномасштабну війну проти України, правильно. В інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche Саркозі сказав, що нинішній лідер Франції Еммануель Макрон «абсолютно має рацію», коли проводить телефонні розмови з главою Кремля.

«Як ми можемо зупинити війну, не розмовляючи з воюючими сторонами? Ми не тільки хочемо розв’язати війну, не розв’язуючи її, але й хочемо зупинити її, не розмовляючи з головними дійовими особами. Це буде дуже складно!» – сказав він.

Водночас Саркозі непрямо розкритикував Макрона за те, що той не поїхав до України на початку війни, розцінивши це як «втрачену можливість і час». За його словами, «швидкість дій дає простір для маневру». Саркозі заявив, що «доклав багато дипломатичних зусиль для врегулювання конфлікту між Грузією та Росією» у 2008 році.

Також експрезидент Франції висловив жаль, що у розв’язаній Росією війні ЄС «може створити враження, що стоїть позаду американців».

«Франція повинна взяти на себе ініціативу в цій кризі. Настав час для серйозних ініціатив, щоб говорити про майбутнє і мир», – сказав він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на заяву французького експрезидента заявив, що саме позиція Саркозі колись «переконала Путіна у слабкості Європи».

«Засуджений за корупцію автор концепції «дозвольте РФ вбивати під обіцянки більше так не робити» висловив «експертну думку» щодо російської агресії в Україні. На жаль, саме позиція Ніколя Саркозі щодо Грузії в 2008 переконала Путіна у слабкості Європи. Хтось знову хоче умиротворити агресора?» – написав він у Twitter.

Експрезидент Франції Саркозі радить підтримувати контакти з Путіним, Банкова відповіла фото 1

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Європа тривалий час формувала небезпечну політику примирення щодо Росії. Він нагадав, що європейські лідери співпрацювали з режимом російського диктатора Володимира Путіна, «пробачаючи» йому агресію проти сусідів. Йдеться зокрема про російську агресію проти Грузії у 2008 році. 

Також раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Глава Франції заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію. 

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Теги: росія війна Франція Офіс президента Михайло Подоляк

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