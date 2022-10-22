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Радбез ООН: Китай з Індією ініціюють переговори між Україною та Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Радбез ООН: Китай з Індією ініціюють переговори між Україною та Росією
Представник не згадав про масовані обстріли РФ України
фото з відкритих джерел

Китай закликав Україну та РФ до переговорів, Індія висловила стурбованість

21 жовтня під час засідання Ради Безпеки ООН представники Китаю й Індії говорили про деескалацію і необхідність переговорів між Україною та Росією.

Заступник постпреда КНР при ООН Ген Шуан казав про гуманітарну ситуацію і підкреслив, що необхідно, щоб атомні електростанції й інші об'єкти критичної інфраструктури працювали в умовах безпеки, говорив, що незабаром зима, і закликав наростити постачання гуманітарної допомоги Україні, проте не згадав про масовані обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

«Китай підтримує виконання чорноморської «зернової ініціативи» та продовження постачань російського продовольства і добрив. Мир – це розв'язання гуманітарних проблем. Єдиний спосіб досягнення довгострокового миру і стабільності в Україні та в усьому регіоні незалежно від того, якими складними здаються нинішні труднощі, – дипломатичний процес, переговори не мають зупинятися. Необхідно продовжувати роботу з налагодження діалогу. Цей період – вісім місяців – засвідчив, що санкції і тиск, які ведуть до ізоляції, – це не той шлях, який може врегулювати цю кризу», – додав він.

На думку Шуана, міжнародна спільнота має бути спрямована на заохочення мирних переговорів, на пошуки політичного врегулювання, переконуючи сторони відновити мирні переговори та продовжуючи цю роботу для швидкого мирного врегулювання кризи.

Позиція Китаю щодо питання про Україну «і зрозуміла, і послідовна», заявив представник країни, зазначивши, що КНР надавала й надає гуманітарну допомогу Україні.

«Як відповідальна країна Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у сприянні переговорам, щоб і далі здійснювати свій позитивний внесок у пом'якшення гуманітарної кризи», – додав він.

Постпред Індії висловив стурбованість ситуацією в Україні. Він, як і представник Китаю, називав війну «конфліктом в Україні», але згадав у своїй промові обстріли РФ цивільної інфраструктури.

«Повідомлення про напади на цивільне населення та інфраструктуру у ці тижні викликають глибоку тривогу», – сказав він і наголосив, що цивільна інфраструктура не має бути об'єктом ударів.

Він також сказав, що Індія від початку повномасштабного вторгнення закликала до припинення вогню та діалогу.

Як відомо, триває 241 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна Індія Китай росія Україна Радбез ООН

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