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Путін визвірився на Макрона (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін визвірився на Макрона (відео)
фото з відкритих джерел

Диктатор пообіцяв поговорити із французьким колегою

Російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Карабасі. Президент Франції  заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію. 

Зокрема  в інтерв'ю телеканалу France 2 12 жовтня Макрон заявив, що Росія втрутилася в карабахський конфлікт, «грала в гру Азербайджану з турецьким пособництвом і повернулася туди, щоб послабити Вірменію». «Це дестабілізаційний маневр Росії, яка на Кавказі прагне створити безлад для всіх нас, щоб послабити і розділити нас», – заявив президент Франції.

Крім цього, Макрон назвав Карабах «спірним» і «невизнаним на міжнародному рівні» регіоном.

Російський президент, якого цитують пропагандистські ЗМІ,  заявив, що з подивом прочитав вчора слова свого французького колеги, який звинуватив Москву в розпалюванні ситуації в Карабасі.

За словами Путіна, вони звучали некоректно, неприйнятно і збочено. «У них відсутнє розуміння самого ходу конфлікту і інформації про позицію сторін, – обурився Путін.

Диктатор пообіцяв поговорити із французьким колегою.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що якщо Росія наважиться завдати тактичного ядерного удару по Україні, Франція не відповідатиме ядерною зброєю.  Згодом глава міністерства оборони Великої Британії Бен Уоллес засудив слова президента Франції Еммануеля Макрона про виключення можливості завдання ядерного удару у відповідь по Росії.

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Теги: Еммануель Макрон Нагірний Карабах Франція росія путін президент диктатор

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