Банкова нагадала єдину умову переговорів з Росією

Ігор Жовква: «Позиція України щодо переговорів з Росією зараз чітка»

Раніше президент Росії Володимир Путін був впевнений, що переговори будуть проходити на його умовах. Утім після семи місяців війни в Україні сформувалась стійка позиція про переговори з Росією. Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів в інтерв'ю медіаплатформі «Ми – Україна».

За словами українського дипломата, про переговори України з Росією будуть і далі говорити деякі експерти й лідери. Але позиція України дуже чітка зараз.

«Президент України ще на початку війни говорив, якщо Росія вдасться до псевдореферендумів і подальшого приєднання територій, це буде крапка в переговорах. Ми бачимо, що Росія це робить, то про які переговори йдеться? Ця риторика буде тривати», – пояснив Ігор Жовква.

На думку українського дипломата, Росія була впевнена, що переговори будуть проходити на її умовах – вона буде ставити ультиматуми, вона буде малювати якісь червоні лінії й щось там диктувати й говорити, що переговори відбулися на українських умовах.

«Єдині переговори можливі на полі бою. От коли ми переможемо, а ми точно переможемо, тоді будуть переговори щодо умов подальшої ситуації на цілому європейському континенті. Ми маємо розуміти, що Росія завжди була, є і буде агресивною», – резюмував український дипломат.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Росію в ескалації конфлікту між країнами. На думку Подоляка, РФ не готова до переговорів.