Зеленський оригінально пояснив, чому не вестиме переговори з Путіним

Російський диктатор регулярно порушує усі домовленості

Українська сторона не вестиме переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки це стара людина, яка не пам’ятає обіцянок і не дотримується слова. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив для канадських телеканалів CTV та CBC.

«Ми публічно говорили, якщо вони проведуть «референдуми», якщо вони щось визнають, якщо почнуть визнавати як «окремі республіки», то ми назавжди припинимо можливість говорити з чинним президентом. Тому що я вважаю, що він порушив не лише міжнародне право, він порушив усі домовленості, які були до цього, починаючи з нормандського формату», – зазначив Зеленський.

За словами президента, Путін на нормандській зустрічі наполягав на тому, що в Криму був якийсь «референдум», але Росія нібито не збиралася йти повномасштабною війною і нічого окупувати. А ситуація на Донбасі начебто стала наслідком «рішення людей», і російських військових там теж не було.

«Все це «бла-бла-бла», причому старої людини, яка вже не пам'ятає, де вона давала слово, де не давала. Ось що відбувається. І тому який сенс мені як президенту країни розмовляти з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію», – додав Зеленський.

Раніше Зеленський пояснив, як слід говорити з Росією.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Росію в ескалації конфлікту між країнами. На думку Подоляка, РФ не готова до переговорів.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській телекомпанії NBC розповів, що необхідно зупинити війну в Україні та повернутись до переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.