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Ердоган прилетів до Сочі на переговори з Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ердоган прилетів до Сочі на переговори з Путіним
Путін та Ердоган планують обговорити військово-технічне співробітництво
Anadolu

Глава Туреччини пробуде у Росії один день

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з одноденним візитом до Сочі, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Літак із главою турецької держави на борту приземлився в аеропорту Сочі близько 14:30 за київським часом. Планується, що Ердоган пробуде у Росії один день.

Зазначається, що в ході переговорів сторони планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.

Раніше у Кремлі заявляли, що Путін та Ердоган, ймовірно, обговорять співпрацю з турецьким виробником безпілотників Bayraktar. За інформацією пресслужби Кремля, Путін та Ердоган будуть говорити про двосторонню співпрацю, включаючи перспективи розширення торговельно-економічних зв'язків і хід реалізації спільних стратегічних проєктів у сфері енергетики.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна. Окрім того він зазначив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

Раніше генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії.

Згодом керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що його відомство наразі не розглядає питання можливої співпраці з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Читайте також: Посол України у Туреччині – про крадене зерно, Bayraktar і турецько-російські відносини
Теги: росія путін Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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