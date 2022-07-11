Ердоган після розмови з Путіним зателефонував Зеленському

Туреччина готова надати підтримку в Стамбульському процесі

Президент Туреччини й України Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський провели телефонні переговори. Порушили питання безпечного вивезення зерна з нашої країни. Про це інформує Anadolu Ajansı.

Під час розмови сторони обговорили розв'язану Росією війну в Україні, а також створення коридорів для експорту українського зерна.

За словами Ердогана, Туреччина бажає миру в Україні. Також він заявив, що його країна продовжує працювати над планом, який був підготовлений ООН щодо безпечного вивезення зерна на світовий ринок.

Президент Туреччини відзначив, що війна між Україною та Росією завершиться за дипломатичним столом та заявив про готовність надати підтримку, включаючи сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.

У своєму Twitter-акаунті Зеленський подякував Ердогану за підтримку.

«Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку Туреччини. Обговорили важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій», – пише президент.

Трохи раніше Ердоган провів розмову із Путіним: йшлося про «зерновий коридор».

Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що незабаром вирішиться питання «зернового коридору».

Раніше повідомлялося, що Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна.

До слова, Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

Тим часом окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

Крім того, МЗС зробило заяву щодо затримання корабля з українським зерном у Туреччині.