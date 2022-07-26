Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна»

Ердоган вважає, що Захід повинен ставитися до Путіна, як до «друга»

Туреччина ставиться і до Путіна, і до Зеленського, як до друзів, зазначив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив західних політиків у неправильному ставленні до президента Росії Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю TRT.

Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна. Окрім того він зазначив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

«Ми дивимося і на Путіна, і на Зеленського, як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід Заходу до пана Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш», – заявив він.

Раніше під час візиту до Ірану Путін відмовився від уже традиційних для нього посилених заходів карантину. Російський лідер відмовився від уже знаменитих довгих столів, які б тримали людей на відстані та не дотримувався соціальної дистанції під час заходів у Ірані.

Також соцмережі звернули увагу на яскраві емоції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Путіну довелося чекати на Ердогана. Російський диктатор нервував: хилитався зі сторони в сторону, а також мав яскраво виражену міміку.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 липня побував з візитом у Ірані. Путін висунув умову для розблокування експорту зерна з України.

Також нагадаємо, що раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.

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