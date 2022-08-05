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Ердоган летить до Путіна на переговори

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:37 glavcom.ua
Ердоган летить до Путіна на переговори
Востаннє Путін та Ердоган зустрічалися в липні
фото з відкритих джерел

Путін хоче турецькі безпілотники Bayraktar

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прилетить до Росії з одноденним візитом і зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним у Сочі.

За даними Дмитра Пєскова, речника російського диктатора, «переговори будуть присвячені питанням двосторонньої взаємодії – це насамперед економіка, і обговоренню регіональних проблем – це і Сирія, це й Україна».

Також, за словами Пєскова, «буде обмін думками про те, як пройшов перший рейс із зерном із Одеси».

Крім того, у Кремлі не виключили, що Путін та Ердоган порушуватимуть тему двостороннього військово-технічного співробітництва, зокрема співпраці з турецьким виробником безпілотників Bayraktar.

За інформацією пресслужби Кремля, Путін та Ердоган будуть говорити про двосторонню співпрацю, включаючи перспективи розширення торговельно-економічних зв'язків і хід реалізації спільних стратегічних проєктів у сфері енергетики.

Як повідомляли нещодавно турецькі ЗМІ, Ердоган збирається до Сочі, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні та «продуктову угоду».

Нагадаємо, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна. Окрім того він зазначив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

Раніше генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії.

Згодом керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що його відомство наразі не розглядає питання можливої співпраці з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Читайте також: Посол України у Туреччині – про крадене зерно, Bayraktar і турецько-російські відносини
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина росія путін Україна війна

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