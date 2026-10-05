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Естонія перекидає війська до кордону з РФ – FT

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Естонія перекидає війська до кордону з РФ – FT
Естонські збройні сили переконані, що Москва готується до можливого майбутнього протистояння з країнами Балтії
фото: Міністерство оборони Естонії

Естонія посилює оборонні спроможності та переходить до стратегії «активної оборони»

Естонія передислокує одну з ключових бригад із міста Тапа до Йихві, що розташоване приблизно за 50 км від кордону з РФ. Це відбувається в межах переходу країни до стратегії «активної оборони» на тлі підготовки до можливої агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За словами представників влади, Естонія поступово наближає свої війська до російського кордону та закуповує озброєння, здатне уражати цілі на території Росії. Країна, яка є одним із передових східних флангів НАТО, готується до потенційної загрози з боку Москви після завершення війни в Україні.

Водночас керівники естонських збройних сил і розвідки не вважають, що Росія планує повномасштабний конфлікт із НАТО щонайменше у найближчі два роки. Однак вони переконані, що Москва готується до можливого майбутнього протистояння з країнами Балтії.

На цьому тлі Естонія, яка не має власних військово-повітряних сил, посилює оборонні спроможності та переходить до стратегії «активної оборони».

До слова, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейських лідерів відмовитися від терміна «гібридні атаки» для опису дій Росії. За його словами, організовані Москвою диверсії є частиною систематичної кампанії проти європейських країн, яку варто сприймати як «своєрідну війну».

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Теги: Естонія військові

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