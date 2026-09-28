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Латвія обмежила зброю для громадян із паспортами РФ і Білорусі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Латвія обмежила зброю для громадян із паспортами РФ і Білорусі
фото ілюстративне

Закон створює підставу для анулювання вже виданих дозволів, а перехідний період триватиме до 1 грудня

Сейм Латвії 24 вересня ухвалив в остаточному читанні поправки до закону про обіг зброї, які забороняють видавати дозволи на неї громадянам країни з другим громадянством Росії або Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на латвійське суспільне мовлення LSM.

За зміни проголосували 77 депутатів, двоє були проти. Документ забороняє видавати громадянам Латвії, які водночас мають громадянство Росії чи Білорусі, дозволи на придбання, зберігання й носіння вогнепальної та потужної пневматичної зброї, а також на колекціонування.

Крім того, закон дає правову підставу скасовувати дозволи, які таким особам уже видали. Для виконання нових вимог передбачено перехідний період: громадяни Латвії, а також інших країн ЄС та Європейської економічної зони, які водночас мають російське або білоруське громадянство, зможуть здійснювати дозволений законом обіг зброї до 1 грудня 2026 року. Після цієї дати діятимуть нові обмеження.

Автори законопроєкту пояснювали, що чинні норми не забороняли прямо видавати дозвіл на зброю людині з подвійним громадянством – латвійським і російським чи білоруським. Така ситуація, на їхню думку, суперечить інтересам національної та громадської безпеки. Законопроєкт розробило опозиційне «Національне об'єднання»; за словами авторів, вони консультувалися із Земессардзе (латвійською Національною гвардією) та органами державної безпеки.

Окремі умови для спортсменів-стрільців

Ті самі зміни визначають, хто може мати більше зброї. Особа віком від 21 року зможе купувати або зберігати до 15 одиниць вогнепальної та потужної пневматичної зброї, якщо одночасно виконує дві умови:

  • щонайменше 12 місяців є членом спортивної організації, пов'язаної зі стрілецьким спортом;
  • має не нижче другого спортивного розряду у стрілецькій дисципліні.

До цього ліміту не зараховують змінні основні частини вогнепальної зброї, наприклад змінні стволи.

Латвія посилює безпекові заходи

Рішення ухвалили на тлі ширшого посилення безпекової політики країни, яка межує з Росією та Білоруссю. У липні Латвія посилила охорону Інчукалнського підземного газосховища та гідроелектростанції на Даугаві після розвідданих про можливі загрози з боку Москви. Наприкінці червня влада заявила, що найближчим часом розмістить на сході додаткові системи ППО, радари та засоби перехоплення.

А 14 серпня над країною збили дрон, що залетів із Білорусі. Згодом з'ясувалося, що він український, а латвійські військові припускають, що його могла збити з курсу російська радіоелектронна боротьба.

Нагадаємо, з 1 вересня в Латвії набули чинності нові обмеження на ввезення товарів із Росії та Білорусі. Заборона охопила книги, газети й іншу поліграфічну продукцію, а також одяг, взуття, іграшки та спортивне обладнання. Як писав «Главком», ці норми поширюються і на товари, які намагаються ввезти через треті країни.

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Теги: закон Латвія військові громадянство росіяни законопроєкт обмеження

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