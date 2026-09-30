Одна з бригад ЗСУ отримала ім'я Байди Вишневецького

Почесне найменування військовому з'єднанню присвоїв президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 33 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування «імені Дмитра «Байди» Вишневецького». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №982/2026.

скриншот із president.gov.ua

Відтепер офіційна назва військового з'єднання – 33 окрема механізована бригада імені Дмитра «Байди» Вишневецького Сухопутних військ Збройних сил України.

«Присвоїти 33 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені Дмитра «Байди» Вишневецького» та надалі іменувати її – 33 окрема механізована бригада імені Дмитра «Байди» Вишневецького Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Як зазначено в документі, рішення президент ухвалив з метою відновлення історичних традицій національного війська. Також глава держави врахував зразкове виконання бригадою покладених на неї завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський присвоїв 63-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування «Лиманська». Рішення глава держави також ухвалив з метою відновлення історичних традицій національного війська та з огляду на виконання військовими завдань із захисту територіальної цілісності й незалежності України.