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Командир бригади «Ахіллес» назвав ключову систему, якої бракує українським наземним роботам

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Командир бригади «Ахіллес» назвав ключову систему, якої бракує українським наземним роботам
Командир бригади «Ахіллес» зазначив, що роботизовані наземні комплекси використовуються для різних завдань
фото: glavcom.ua

НРК використовують для логістики, евакуації, розвідки, мінування та виконання бойових завдань

Українським наземним роботизованим комплексам необхідний активний захист від повітряних цілей, зокрема безпілотників на оптоволоконному управлінні. Про це під час форуму «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія» розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, передає кореспондент «Главкома».

Командир бригади «Ахіллес» зазначив, що роботизовані наземні комплекси використовуються для різних завдань – зокрема логістичних, бойових та евакуаційних. «Їх об'єднує одна дуже важлива річ, яка ще не реалізована. Це дуже важлива річ – це активний захист», – сказав Федоренко.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) це безпілотні наземні платформи, призначені для виконання завдань дистанційно, автономно або в напівавтономному режимі. Вони можуть бути колісними чи гусеничними та оснащуватися різним обладнанням залежно від призначення. У Силах оборони НРК використовують для логістики, евакуації поранених, розвідки, мінування й розмінування, а також виконання бойових завдань. Їхнє застосування дає змогу виконувати небезпечні завдання без безпосередньої присутності військовослужбовця в зоні ризику.

Федоренко пояснив, що така система має передбачати радар, який виявлятиме повітряні цілі противника, зокрема дрони на оптоволокні, після чого комплекс зможе завдавати по них удару. «Наносив удар або дробовим вогнем, або кулеметом, або сіткометом, будь-чим іншим», – зазначив командир.

Командир «Ахіллеса» наголосив на важливості такого захисту через вартість роботизованих комплексів та вантажу, який вони перевозять. За його словами, окремі НРК можуть коштувати близько 1,2 млн грн, а вартість корисного навантаження може становити ще кілька мільйонів гривень. 

Раніше повідомлялось, що наземні роботизовані комплекси (НРК) нині забезпечують до 0,3% усіх медичних евакуацій на фронті. Переважну частину поранених і далі виносять або вивозять традиційними способами – пішки, бронетехнікою, автомобілями, квадроциклами та мотоциклами. 

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Теги: армія військові технології

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