Глава МЗС Естонії закликав називати гібридні атаки Росії війною

Маргус Цахкна попередив, що без спільної відповіді Європи російські диверсії можуть стати масштабнішими та призвести до численних жертв

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейських лідерів відмовитися від терміна «гібридні атаки» для опису дій Росії. За його словами, організовані Москвою диверсії є частиною систематичної кампанії проти європейських країн, яку варто сприймати як «своєрідну війну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Заява Цахкни пролунала після того, як Естонія пов'язала російські спецслужби з підпалом будівлі компанії Milrem Robotics у Таллінні. Підприємство виробляє безпілотні наземні транспортні засоби та постачає їх Україні.

Трьох громадян Латвії, яких підозрюють у причетності до підпалу, передали Естонії для притягнення до відповідальності. Напад на Milrem Robotics став одним із низки інцидентів, які європейські держави пов'язують із Росією. Серед них – атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига в Німеччині.

За словами Цахкни, людей для участі у підпалах, диверсіях та інших операціях російські спецслужби часто вербують не з ідеологічних мотивів, а за гроші.

«Послання полягає в тому, що якщо ви співпрацюєте з російськими спецслужбами, вас спіймають і відправлять до в'язниці», – наголосив глава естонського МЗС.

Він закликав людей, яким можуть запропонувати взяти участь у подібних операціях, «добре подумати», перш ніж погоджуватися.

Цахкна також закликав європейські держави активніше збирати та обмінюватися доказами причетності Росії до диверсій. На його думку, це дозволить публічно встановлювати відповідальність Москви за конкретні інциденти та посилити координацію між розвідувальними й безпековими службами.

За словами міністра, мета Кремля полягає в тому, щоб «роз'єднати наші суспільства, зруйнувати нашу єдність і грати на страху».

Цахкна попередив, що ризик серйозніших операцій з боку Росії може зростати, якщо Москва не бачитиме колективної відповіді Європи. За його словами, у перспективі такі атаки можуть призвести до загибелі значної кількості людей.

Водночас міністр вважає, що зараз Росія не має можливостей для повномасштабної військової агресії проти НАТО. «Але це не означає, що такого не може статися в майбутньому. Тож давайте використаємо цей час для підготовки. Ми маємо ставитися до Путіна дуже серйозно; він терорист. Він уже використовує всі можливі нагоди, щоб атакувати нас, тож ми маємо усвідомити, що повернення до звичного життя не відбудеться», – додав Цахкна.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте також попередив європейські держави про продовження російської кампанії диверсій, підпалів та інших гібридних дій.

За даними Bloomberg, Москва використовує, зокрема, підпали, диверсії на промислових об'єктах та замахи. Західні союзники вважають, що однією з цілей таких операцій є послаблення підтримки України.