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Операція «Вівальді». Третій корпус звільнив одразу три населені пункти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Операція «Вівальді». Третій корпус звільнив одразу три населені пункти
Три населені пункти повернулися під контроль України
скриншот

Українські військові повернули під контроль уже 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були окуповані російськими військами

Третій армійський корпус звільнив Шандриголове та Дерилове, а також встановив повний контроль над Дробишевим у межах наступальної операції «Вівальді». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького.

За його словами, протягом першого та другого етапів операції Третій армійський корпус разом із приданими підрозділами повернув під український контроль 125 кв. км території. Із них 50 кв. км було деокуповано.

Під час операції українські військові знищили ще 800 російських військових. Загальні втрати армії РФ за два етапи «Вівальді», за даними корпусу, перевищили 3 тис. осіб.

Наразі Третій армійський корпус протистоїть підрозділам одразу трьох російських армій – 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

Білецький також розповів про застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) під час штурмів. За його словами, перед піхотою працюють безпілотники та НРК, а Третій корпус першим у світі почав десантувати наземні роботизовані комплекси. «Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника», – зазначив бригадний генерал.

Артилерія та безпілотні системи під час операції завдавали ударів по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістиці, переправах і резервах російських військ. Водночас сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби прикривали район бойових дій.

За даними корпусу, противнику не вдалося завчасно розкрити задум операції, що дозволило українським підрозділам закріпитися на звільнених рубежах.

Нагадаємо, раніше влада Донецької області розширила зону примусової евакуації родин із дітьми через загрозу російських обстрілів. До переліку додали частину Слов’янська та населені пункти ще трьох громад. 

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Теги: ЗСУ Донеччина військові Андрій Білецький фронт

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