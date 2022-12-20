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Естонія може передати Україні медичні мобільні амбулаторії

Альона Боженко
glavcom.ua
Естонія може передати Україні медичні мобільні амбулаторії
Естонія надасть Україні медичні мобільні амбулаторії
фото ілюстративне

Естонія може долучитися до розбудови медичної інфраструктури України

Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що заступник міністра охорони здоровʼя України Олексій Яременко зустрівся з представниками уряду Естонської Республіки. За підсумками зустрічі стало відомо, що Естонія може долучитися до розбудови медичної інфраструктури на деокупованих територіях, яка була зруйнована під час російської окупації.

Крім цього, країна вивчає можливість передачі мобільних амбулаторій, щоб забезпечити медичними послугами населення в регіонах, які найбільше постраждали від війни.

«Ми вдячні Естонії за ту підтримку, яку наша країна отримує майже 10 воєнних місяців. Наразі окрім глобальних стратегічних проектів, спрямованих на відбудову медичної інфраструктури, ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, щоб пройти цю надзвичайно складну зиму. Найбільша потреба зараз – забезпечення лікарень додатковими генераторами», – зазначив Олексій Яременко. 

Нагадаємо, 9 грудня Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.

Також повідомлялося, що Європейська комісія виділить Естонії €10,1 млн на покриття витрат, пов'язаних з наданням допомоги українським біженцям.

Теги: Естонія населення Україна

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