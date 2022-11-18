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Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд
фото ілюстративне

Більшість заморожених активів РФ знаходяться у Бельгії – €50 млрд із €68 млрд

Європейський союз заморозив загалом €68 млрд російських активів, більшість яких перебувають у Бельгії. Про це повідомляє Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.

Зазначається, що на Бельгію припадає €50 млрд із €68 млрд. Люксембург посідає друге місце, заморозивши €5,5 млрд. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.

При цьому в ЄС точно не знають, скільки заморожено національних резервів Росії. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра – €33,8 млрд.

Нагадаємо, 8 листопада міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу у парламенті повідомив, що третина всіх заблокованих російських активів росіян у Європі припадає на його країну

Між тим, Кремль намагається залучити гроші для фінансування армії окупантів і накопичує борги, створюючи фінансові ризики для росіян.

Повідомлялося, що відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці.

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Теги: війна росія окупанти Україна Європейський союз Бельгія

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