Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд
Більшість заморожених активів РФ знаходяться у Бельгії – €50 млрд із €68 млрд
Європейський союз заморозив загалом €68 млрд російських активів, більшість яких перебувають у Бельгії. Про це повідомляє Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.
Зазначається, що на Бельгію припадає €50 млрд із €68 млрд. Люксембург посідає друге місце, заморозивши €5,5 млрд. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів.
При цьому в ЄС точно не знають, скільки заморожено національних резервів Росії. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра – €33,8 млрд.
Нагадаємо, 8 листопада міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу у парламенті повідомив, що третина всіх заблокованих російських активів росіян у Європі припадає на його країну.
Між тим, Кремль намагається залучити гроші для фінансування армії окупантів і накопичує борги, створюючи фінансові ризики для росіян.
Повідомлялося, що відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці.
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