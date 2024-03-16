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Фінляндія уп'ятеро збільшила виробництво боєприпасів: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фінляндія уп'ятеро збільшила виробництво боєприпасів: яка причина
Гельсінкі суттєво нарощують виробництво снарядів
фото: AP

Єврокомісія інвестує у виробництво снарядів у Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії виділило приблизно 24 млн євро на додаткові зусилля з виробництва боєприпасів і наростила свої спроможності в цьому секторі уп'ятеро. Після отримання фінансування від ЄС країна може подвоїти цей показник. Про це заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен, передає Yle.

Виділення коштів на боєприпаси сталося ще торік у грудні, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А 15 березня Європейська комісія оголосила одержувачів гранту ASAP, призначеного для підтримки європейського виробництва боєприпасів. Серед одержувачів фінансування – оборонна промисловість Фінляндії.

За словами Хаккянена, рішення Єврокомісії щодо фінансування відповідає плану, розробленому міністерством оборони у грудні. Крім того, така ухвала фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки та дозволяють довгострокову підтримку України.

Спеціальний експерт міноборони Фінляндії Франс Пелтонен відзначив, що порівняно з довоєнним часом – вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло вп’ятеро. Таким чином, за його словами, ухвалені зараз рішення щодо фінансування ЄС і держави подвоять поточний рівень. 

Якщо інвестиції будуть реалізовані, то у Фінляндії вироблятиметься вдесятеро більше боєприпасів, аніж до початку війни в Україні. Це, зокрема, допоможе підтримувати Київ зброєю.

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну.

До слова, Європейський союз обговорює способи щодо підтримки оборонної промисловості. Це пов'язано з війнами в Україні та Ізраїлі. 

Як повідомлялося, боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Теги: Фінляндія боєприпаси зброя

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