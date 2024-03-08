Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
За словами президента Чехії, боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчого часу
Чеський президент Петр Павел заявив, що ініціатива із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України повністю профінансована. Про це йдеться в повідомленні видання Сt24.
У межах цієї ініціативи країни спільно закуповують та передають боєприпаси для України, шукають запаси або джерела швидкого виробництва, доступні для придбання.
Загалом до ініціативи долучилося 11 країн:
- Чехія;
- Данія;
- Нідерланди;
- Канада;
- Німеччина;
- Литва;
- Латвія;
- Франція;
- Бельгія;
- Люксембург;
- Норвегія.
Повідомляється, що фінальний внесок зробила Норвегія та Люксембург. За словами президента Чехії, боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчого часу.
У яких саме країнах можуть закупити снаряди, Петр Павел не уточнив. Тим часом деякі ЗМІ інформували, що Чехія вела переговори про боєприпаси у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.
Як відомо, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.
Також Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну.
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