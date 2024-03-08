Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн

Повідомляється, що фінальний внесок зробила Норвегія та Люксембург

За словами президента Чехії, боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчого часу

Чеський президент Петр Павел заявив, що ініціатива із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України повністю профінансована. Про це йдеться в повідомленні видання Сt24.

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У межах цієї ініціативи країни спільно закуповують та передають боєприпаси для України, шукають запаси або джерела швидкого виробництва, доступні для придбання.

Загалом до ініціативи долучилося 11 країн:

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Чехія; Данія; Нідерланди; Канада; Німеччина; Литва; Латвія; Франція; Бельгія; Люксембург; Норвегія.

Повідомляється, що фінальний внесок зробила Норвегія та Люксембург. За словами президента Чехії, боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчого часу.

У яких саме країнах можуть закупити снаряди, Петр Павел не уточнив. Тим часом деякі ЗМІ інформували, що Чехія вела переговори про боєприпаси у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Як відомо, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Також Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну.