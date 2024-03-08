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Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Повідомляється, що фінальний внесок зробила Норвегія та Люксембург
фото з відкритих джерел

За словами президента Чехії, боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчого часу

Чеський президент Петр Павел заявив, що ініціатива із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України повністю профінансована. Про це йдеться в повідомленні видання Сt24.

У межах цієї ініціативи країни спільно закуповують та передають боєприпаси для України, шукають запаси або джерела швидкого виробництва, доступні для придбання.

Загалом до ініціативи долучилося 11 країн:

  1. Чехія;
  2. Данія;
  3. Нідерланди;
  4. Канада;
  5. Німеччина;
  6. Литва;
  7. Латвія;
  8. Франція;
  9. Бельгія;
  10. Люксембург;
  11. Норвегія.

Повідомляється, що фінальний внесок зробила Норвегія та Люксембург. За словами президента Чехії, боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчого часу.

У яких саме країнах можуть закупити снаряди, Петр Павел не уточнив. Тим часом деякі ЗМІ інформували, що Чехія вела переговори про боєприпаси у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Як відомо, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Також Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну.

Читайте також: Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
Теги: Чехія Норвегія боєприпаси президент переговори Петр Павел

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