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Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості
Президент Євроради планує використати саміт лідерів ЄС, щоб обговорити занепокоєння оборонною промисловістю
фото з відкритих джерел

ЄС намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну

Європейський союз обговорює способи щодо підтримки оборонної промисловості. Це пов'язано з війнами в Україні та Ізраїлі. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що президент Європейської ради Шарль Мішель планує використати саміт лідерів ЄС наступного тижня, щоб підняти занепокоєння, висловлене оборонною промисловістю. Серед них – створення механізму визначення пріоритету оборонної промисловості під час конкуренції з цивільними товарами в разі нестачі матеріалів і забезпечення довгострокових контрактів для оборонних компаній.

ЄС намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну і після багатьох років недостатнього фінансування з боку держав-членів.

«Війна між Ізраїлем і ХАМАСом, а також можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому додають терміновості зусиллям блоку з підвищення своєї автономії в обороні», – йдеться в матеріалі.

У понеділок Мішель зустрівся з представниками великих оборонних компаній. На зустрічі були присутні близько 10 керівників компаній, зокрема генеральні директори Rheinmetall Ag, Airbus Se, Milrem Robotics, Nammo As, Nexter, Naviris і президент Saab Ab.

У зустрічі також взяли участь глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон і виконавчий директор Європейського оборонного агентства.

Однією з ключових вимог представників компаній було підвищення передбачуваності витрат на оборону за допомогою довгострокових державних контрактів. За їхніми словами, цей крок поліпшить виробничі потужності та готовність.

Крім того, компанії були стурбовані доступом до сировини, найважливіших мінералів та інших хімікатів, які необхідні для виробництва, кажуть люди. Вони вважають, що має існувати механізм, який забезпечує доступ до цих матеріалів, оскільки цивільний сектор має пріоритет у разі виникнення вузьких місць.

Доступ до критично важливих матеріалів став серйозною проблемою для ЄС після пандемії. Крім того, чиновники побоюються, що Китай може використовувати як зброю своє домінування над деякими ключовими ресурсами. Цей доступ став ще більш актуальним на тлі глобальної конкуренції за прискорення розвитку чистих і цифрових технологій.

Під час дискусії учасники також говорили про важливу роль, яку Європейський інвестиційний банк відіграватиме у збільшенні інвестицій в оборонну промисловість.

Нагадаємо, Єврокомісія 5 березня представила першу в історії Європейського союзу оборонно-промислову стратегію. Вона, між іншим, включає розвиток тісніших зв’язків з Україною.

До слова, Європі не вистачає потужностей для випуску боєприпасів і пороху для їх виготовлення. Це може затримати виробництво артилерійських снарядів для України.

Теги: війна боєприпаси Європейський союз зброя

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