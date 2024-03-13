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Чехія назвала терміни постачання боєприпасів в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чехія назвала терміни постачання боєприпасів в Україну
 Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів
фото ілюстративне

Координатори ініціативи постачання боєприпасів очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі

Боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.
Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр. Про повідомляє Euractiv.

«Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. З червня поставки можуть початися», – заявив він.

Пояр відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, «скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості».

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада. У той час як Чехія виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку на українські поля бою.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

Також президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Теги: Чехія боєприпаси

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