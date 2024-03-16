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Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну
Заява Валтонен переважно стосується довгострокового гіпотетичного вибору країн-членів НАТО
фото з відкритих джерел

Еліна Валтонен: «Позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати»

Західні країни, включно зі Сполученими Штатами не повинні унеможливлювати відправлення військ до України. Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Politico.

«Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати», – заявила Валтонен.

За даними видання, висловлення Валтонен переважно стосується довгострокового гіпотетичного вибору країн-членів НАТО. Але не виключено, що європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою загрозою з боку РФ, можливо захочуть розглянути цей варіант серйозніше.

Глава МЗС Фінляндії також зазначила, що зараз найважливішим є те, що прихильники України продовжують виділяти допомогу воюючій країні.

«Багато європейських країн могли б зробити набагато більше», – підкреслила Валтонен.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України. 

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. 

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

Також прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту. 

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Теги: НАТО Фінляндія військові навчання Україна Еммануель Макрон президент Петр Павел

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