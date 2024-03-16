Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну

Еліна Валтонен: «Позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати»

Західні країни, включно зі Сполученими Штатами не повинні унеможливлювати відправлення військ до України. Про це заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Politico.

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«Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати», – заявила Валтонен.

За даними видання, висловлення Валтонен переважно стосується довгострокового гіпотетичного вибору країн-членів НАТО. Але не виключено, що європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою загрозою з боку РФ, можливо захочуть розглянути цей варіант серйозніше.

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Глава МЗС Фінляндії також зазначила, що зараз найважливішим є те, що прихильники України продовжують виділяти допомогу воюючій країні.

«Багато європейських країн могли б зробити набагато більше», – підкреслила Валтонен.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу.

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Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.

Також прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту.