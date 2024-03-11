Головна Новини
search button user button menu button

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Режисер Мстислав Чернов та кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат отримали «Оскар»
фото: John Shearer, Getty images

Україна вперше в історії отримала нагороду «Оскар»

У ніч на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулося вручення премії «Оскар», де український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду. Російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Премія «Оскар-2024»

Уночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася найпрестижніша подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар». Лідером за кількістю номінацій (яких загалом 23) став фільм «Оппенгеймер», який і забрав найбільше нагород, ставши переможцем у семи номінаціях. Історичним став цьогорічний «Оскар» для України.

Найкращим фільмом року став «Оппенгеймер», а його режисера Крістофера Нолана визнано найкращим. «Оскар» у номінації «Найкраща чоловіча роль» також отримав член команди «Оппенгеймеру» Кілліан Мерфі. А от «Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» отримала Емма Стоун за роль Белли Бакстер у фільмі «Бідолашні створіння».

Пропонуємо ознайомитися із усіма переможцями в інших номінаціях цьогорічної премії.

Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар»

Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

«Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та знаходяться в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!» – сказав Мстислав Чернов.

Удар по Харкову

У ніч на 11 березня російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. Зафіксовано влучання на території Слобідського району міста, де були пошкоджені житлові будівлі.

«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – розповів мер міста Ігор Терехов.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

На об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь приборкали. Рятувальники розбирають завали.

Президент Чехії назвав терміни передачі Україні 800 тис. боєприпасів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів. Про це пише Bild.

«Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів», – сказав Петр Павел.

Видання зазначає, що таким чином, чеський лідер зробив те, чого не зміг зробити Європейський Союз, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Він не уточнив, у яких країнах вдалося знайти снаряди, імовірно, їх доставлятимуть із Південної Кореї, Туреччини або країн Африки.

Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну

Колишній президент США Дональд Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю угорському телебаченню після зустрічі з Трампом.

За словами Орбана, колишній президент США йому нібито розповів, що має «детальні миротворчі плани» щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів він не розкрив, зазначивши лише, що «вони збігаються з позицією Будапешта». Проте, за словами угорського прем'єра, у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну.

«Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», – так Орбан пояснив логіку Трампа.

Прем’єр-міністр Угорщини додав, що «Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони», про що сам колишній американський неодноразово заявляв публічно.

Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України

Опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі виступив проти пропозиції уряду Великої Британії щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння. 

В інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання «найкращих систем озброєння». І, за його словами, Taurus – це якраз така система.

«Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження», – зазначив він.

Теги: Харків пожежа війна Дональд Трамп Віктор Орбан боєприпаси озброєння фільм Кінопремія «Оскар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сильна пожежа у центрі Москви: палає будівля «Известия Hall»
Сильна пожежа у центрі Москви: палає будівля «Известия Hall»
15 лютого, 07:53
Черговий розстріл полонених військових українська сторона поки не прокоментувала
Окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного (відео)
20 лютого, 16:42
Сергій Філімонов від початку повномасштабного вторгнення захищає країну від російських окупантів
Новий командир батальйону «Вовки да Вінчі» назвав кількість людей, яку треба мобілізувати
12 лютого, 09:57
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни волонтерська ініціатива
27 лютого, 09:00
Буданов не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським» мостом
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
25 лютого, 14:09
Президент Франції завпевнив у підтримці України
Макрон пояснив, чому Росія має обов'язково програти Україні у війні
27 лютого, 13:15
Фіцо назвав зустріч Бланара з Лавровим прикладом «збалансованої та суверенної зовнішньої політики
Глава МЗС Словаччини зустрівся із Лавровим і потис йому руку
2 березня, 18:33
Трамп розповів прем'єру Угорзини, що має «миротворчі плани» щодо війни РФ проти України
Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну
Вчора, 23:41
«Оскар» можна буде дивитися о першій ночі за київським часом
Оскар 2024: де та коли дивитись вручення премії
Вчора, 16:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
51K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
30K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
14K
ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою
8379
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
7593
Військовий розповів, що на бойові завдання спецпризначенців ВМС супроводжують дельфіни

Новини

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua