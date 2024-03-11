Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч

Україна вперше в історії отримала нагороду «Оскар»

У ніч на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулося вручення премії «Оскар», де український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду. Російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 березня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Премія «Оскар-2024»

Уночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася найпрестижніша подія року у світовому кінематографі – вручення премії «Оскар». Лідером за кількістю номінацій (яких загалом 23) став фільм «Оппенгеймер», який і забрав найбільше нагород, ставши переможцем у семи номінаціях. Історичним став цьогорічний «Оскар» для України.

Найкращим фільмом року став «Оппенгеймер», а його режисера Крістофера Нолана визнано найкращим. «Оскар» у номінації «Найкраща чоловіча роль» також отримав член команди «Оппенгеймеру» Кілліан Мерфі. А от «Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль» отримала Емма Стоун за роль Белли Бакстер у фільмі «Бідолашні створіння».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропонуємо ознайомитися із усіма переможцями в інших номінаціях цьогорічної премії.

Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар»

Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та знаходяться в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!» – сказав Мстислав Чернов.

Удар по Харкову

У ніч на 11 березня російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. Зафіксовано влучання на території Слобідського району міста, де були пошкоджені житлові будівлі.

«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – розповів мер міста Ігор Терехов.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

На об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь приборкали. Рятувальники розбирають завали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Чехії назвав терміни передачі Україні 800 тис. боєприпасів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів. Про це пише Bild.

«Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів», – сказав Петр Павел.

Видання зазначає, що таким чином, чеський лідер зробив те, чого не зміг зробити Європейський Союз, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

Він не уточнив, у яких країнах вдалося знайти снаряди, імовірно, їх доставлятимуть із Південної Кореї, Туреччини або країн Африки.

Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну

Колишній президент США Дональд Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю угорському телебаченню після зустрічі з Трампом.

За словами Орбана, колишній президент США йому нібито розповів, що має «детальні миротворчі плани» щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів він не розкрив, зазначивши лише, що «вони збігаються з позицією Будапешта». Проте, за словами угорського прем'єра, у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну.

«Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», – так Орбан пояснив логіку Трампа.

Прем’єр-міністр Угорщини додав, що «Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони», про що сам колишній американський неодноразово заявляв публічно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бундестаг відреагував на ідею обміну ракет Taurus на Storm Shadow для України

Опозиційний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі виступив проти пропозиції уряду Великої Британії щодо обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.

В інтерв'ю газеті Rheinische Post заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання «найкращих систем озброєння». І, за його словами, Taurus – це якраз така система.

«Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження», – зазначив він.