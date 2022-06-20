Грузини вийшли на вулиці на підтримку євроінтеграції (фото, відео)

Жителі грузинських міст вийшли на вулиці, щоб висловити свою позицію щодо євроінтеграції

Жителі столиці Грузії вийшли на акцію «Додому до Європи»

Перед будівлею парламенту Грузії у Тбілісі відбувається акція «Додому до Європи» на підтримку євроінтеграції країни. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

До учасників акції приєдналися студенти різних вищих навчальних закладів. У ній беруть участь представники неурядових організацій та політичних партій.

Акцію підтримали деякі компанії, які працюють у Грузії. До акції доєдналися і жителі інших міст Грузії.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо про рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС Грузії, Україні та Молдові. Єврокомісія рекомендує лідерам країн-членів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС з обов'язковими умовами, а Грузія спочатку має виконати конкретні умови, після чого буде вирішено питання щодо надання їй статусу. Остаточне рішення про статус кандидата лідери країн-членів ЄС ухвалять на саміті, запланованому на 23-24 червня у Брюсселі.

Згідно з рекомендацією Єврокомісії, для отримання статусу кандидата Грузія має виконати 12 вимог, однією з яких є деолігархізація.