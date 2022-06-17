  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Єврокомісія озвучила рішення щодо Молдови та Грузії: одній з країн відмовлено
рус
    Політика

    Єврокомісія озвучила рішення щодо Молдови та Грузії: одній з країн відмовлено

    Молдова претендує на вступ до ЄС - Єврокомісія озвучила рішення щодо Молдови та Грузії: одній з країн відмовлено
    Молдова претендує на вступ до ЄС
    фото з відкритих джерел

    Молдова продемонструвала рішучість до реформ, з Грузією ситуація інакша

    Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і відмовити Грузії у наданні такого статусу. Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    «Ми рекомендуємо, щоб Рада надала Молдові європейську перспективу і статус кандидата – з розумінням, що країна має здійснити ще низку важливих реформ», – заявила вона.

    Урсула фон дер Ляєн зазначила, що останнім часом Молдова продемонструвала рішучість до реформ, і цей шлях підтримують громадяни країни.

    «Це справді реформістський, антикорупційний європейський курс, вперше за час незалежності. Звісно, попереду ще довгий шлях – її економіка і особливо публічне управління потребують значних покращень. Але за умови, що лідери країни збережуть нинішній курс, ми вважаємо, що країна має потенціал досягти відповідності критеріям», – зазначила вона.

    Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї деталізував, що Молдові потрібно довести до завершення реформу публічного управління, покращити управління фінансами і систему держзакупівель.

    Також потрібні зміни у судовій системі, щоб забезпечити більшу незалежність, доброчесність, ефективність суддів та прозорість судової системи, з демократичним наглядом за її роботою; посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю; покращення захисту прав, зокрема у сфері прав вразливих груп та протидії насильству щодо жінок.

    Також Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісар економіка Єврокомісія Молдова війна незалежність Грузія Україна окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єврокомісія озвучила рішення щодо Молдови та Грузії: одній з країн відмовлено