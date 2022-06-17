Єврокомісія озвучила рішення щодо Молдови та Грузії: одній з країн відмовлено

Молдова претендує на вступ до ЄС

Молдова продемонструвала рішучість до реформ, з Грузією ситуація інакша

Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і відмовити Грузії у наданні такого статусу. Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми рекомендуємо, щоб Рада надала Молдові європейську перспективу і статус кандидата – з розумінням, що країна має здійснити ще низку важливих реформ», – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що останнім часом Молдова продемонструвала рішучість до реформ, і цей шлях підтримують громадяни країни.

«Це справді реформістський, антикорупційний європейський курс, вперше за час незалежності. Звісно, попереду ще довгий шлях – її економіка і особливо публічне управління потребують значних покращень. Але за умови, що лідери країни збережуть нинішній курс, ми вважаємо, що країна має потенціал досягти відповідності критеріям», – зазначила вона.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї деталізував, що Молдові потрібно довести до завершення реформу публічного управління, покращити управління фінансами і систему держзакупівель.

Також потрібні зміни у судовій системі, щоб забезпечити більшу незалежність, доброчесність, ефективність суддів та прозорість судової системи, з демократичним наглядом за її роботою; посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю; покращення захисту прав, зокрема у сфері прав вразливих груп та протидії насильству щодо жінок.

Також Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

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