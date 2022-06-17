Єврокомісія пояснила, чому відмовила Грузії у статусі кандидата

Грузії відмовлено у статусі кандидата на вступ до ЄС

У Грузії є фундамент для досягнення стабільності інституцій, однак наразі цього замало

У Єврокомісії вважають, що стан демократії у Грузії не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

«Рекомендуємо надати європейську перспективу і (у майбутньому) визначити, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата», – пояснила Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 17 червня.

Рішення Комісії з цього приводу стверджує, що у Грузії є «фундамент для досягнення стабільності інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин», однак, на відміну від України та Молдови, цей фундамент не був розвинений достатнім чином, а «останні події підірвали прогрес країни».

Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби отримати статус кандидата. Серед них – зняття питання політичної поляризації, виконання політичної «угоди Мішеля», зміна виборчого законодавства, створення плюралізму ЗМІ, якого бракує тощо.

Нагадаємо, що Єврокомісія озвучила рішення щодо Молдови та Грузії.

Також Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

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