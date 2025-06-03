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Операція СБУ «Павутина». Ексгенерал-майор США розповів, що вражає найбільше

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Операція СБУ «Павутина». Ексгенерал-майор США розповів, що вражає найбільше
Гас Маклахлан: західним військовим тактикам варто звернути увагу на «інновації України»
фото з відкритих джерел

Гас Маклахлан назвав українські технології зразком ефективності
 

Генерал-майор США у відставці Гас Маклахлан заявив, що здатність українців впроваджувати інноваційні технології за мінімального бюджету вражає військових аналітиків на Заході. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News, коментуючи операцію СБУ «Павутина», йдеться в статті «Главкома» «Україна перевершила НАТО. Експерти різних країн розплутують «Павутину».

Американський генерал не приховував свого враження від того, як Україна реалізувала спецоперацію за участю безпілотників. За його оцінками, дрони, використані під час операції, коштували близько $4 тис. кожен. Це суперечить оцінкам видання Financial Times, де називали суму від $300 до $600, але генерал наголосив, що в будь-якому випадку йдеться про надзвичайно вигідне співвідношення ціни та результату.

«Здатність українців адаптувати нові технології з дуже низькою вартістю вражає. Я впевнений, що конструювання цих фур з розсувними дахами потребувало значних витрат, але ж результатом стало знищення літаків на мільярди доларів», – сказав Маклахлан.

Генерал підкреслив, що знищення російських літаків під час «Павутини» не лише є великою втратою для військового флоту РФ, а й створює довготривалі наслідки. Маклахлан наголосив: досвід українців має стати прикладом для західних армій. Зокрема, мова про здатність швидко інтегрувати дешеві, але ефективні рішення у бойові дії.

«Ці літаки буде дуже важко замінити. І це змусить російське командування переглянути свою тактику. Західним військовим тактикам варто уважніше придивитися до інновацій України», – заявив Маклахлан.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Також 2 червня відбувся другий раунд прямих україно-російських переговорів у Стамбулі. Про підсумки зустічі делегацій інформував «Главком» . 

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Теги: США війна Україна

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