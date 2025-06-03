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Операція «Павутина»: посол ЄС Матернова закликала визнати, що в України є карти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Операція «Павутина»: посол ЄС Матернова закликала визнати, що в України є карти
Катаріна Матернова: «Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої»
фото: РБК-Україна

Успішний удар України по глибокому тилу Росії викликав захоплення у всьому світі

Після спецоперації Служби безпеки України «Павутина», в якій було вражено російську стратегічну авіацію, слід визнати, що Україна має свої карти. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у Facebook, передає «Главком».

Матернова зазначила, що успішний удар України по глибокому тилу Росії викликав захоплення у всьому світі. Вона наголосила, що саме з атакованих авіабаз вилітали російські стратегічні бомбардувальники, які завдавали ударів по цивільних об'єктах, дітях і лікарнях.

«Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій», – каже вона.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше заявляв, що в Україні «немає козирів», і що Росія «тримає всі карти», натякаючи на перевагу Росії у війні.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: аеродром авіація літак Європейський союз Україна СБУ

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