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Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
Задимлення після знищення літаків
скріншот з відео

Знищення літаків викликало збентеження серед близького оточення Володимира Путіна

Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до кремлівських кіл, інформує «Главком».

За інформацією видання, хоча знищення бойових літаків не змінить військових намірів Кремля, воно могло викликати збентеження серед близького оточення Володимира Путіна. Співрозмовники агентства стверджують, що для продовження ракетних ударів по Україні Росії достатньо лише кількох стратегічних бомбардувальників. Водночас удар по авіабазах із глибоким проникненням у тил став серйозним випробуванням для повітряної компоненти російської армії.

Під ударом опинилися літаки Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3 – типи авіації, які довгий час вважалися менш уразливими порівняно із сухопутними та морськими підрозділами, що вже зазнали значних втрат у ході війни.

За оцінками одного з поінформованих джерел, близького до Кремля, внаслідок операції було пошкоджено або знищено близько десяти літаків. Західні офіційні особи уточнюють: принаймні сім Ту-95 і чотири Ту-22 вийшли з ладу.

Європейський дипломат у коментарі Bloomberg заявив, що атака суттєво підняла моральний дух українців, показавши можливості Києва діяти далеко за межами лінії фронту.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу France 24, передає «Главком».

Теги: росія СБУ літак

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