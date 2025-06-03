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Операція «Павутина» була відповіддю на постійні атаки РФ – Шмигаль

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Операція «Павутина» була відповіддю на постійні атаки РФ – Шмигаль
Шмигаль: Єдиний спосіб зупинити ворога й врятувати життя – це мати засоби, які дозволять зменшити їхню військову логістику
фото з відкритих джерел

За словами Шмигаля, операція мала чітку мету – знизити військовий потенціал Росії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу France 24, передає «Главком».

За його словами, операція мала чітку мету – знизити військовий потенціал Росії. «Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, але росіяни не погоджуються. Щодня і щоночі вони завдають ударів ракетами й дронами. У нас немає іншого виходу, як знищувати їхній військовий потенціал і зменшувати спроможність атакувати крилатими ракетами наше населення», – підкреслив Шмигаль.

Він назвав «Павутину» високоточним військовим заходом, який продемонстрував ефективність інновацій та нових технологій у війні. За словами прем’єра, саме технологічна перевага допомагає ЗСУ змінювати ситуацію на фронті, зокрема у Чорному морі, а тепер і в повітрі.

Шмигаль також наголосив, що Україні потрібні ракети далекого радіуса дії для знищення логістичних вузлів Росії поблизу українського кордону. «Єдиний спосіб зупинити ворога й врятувати життя – це мати засоби, які дозволять зменшити їхню військову логістику», – зазначив він.

Крім того, глава уряду висловив надію на розширення виробничих потужностей в Україні завдяки підтримці партнерів, зокрема Німеччини та Франції. За його словами, однією з тем переговорів з французькою владою стане створення спільних підприємств із виробництва перевіреного на полі бою озброєння.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

Теги: росія Денис Шмигаль

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