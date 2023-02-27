У Женеві стартувала сесія Ради ООН: головні теми
Сесія триватиме рекордні шість тижнів
Сьогодні, 27 лютого, у Женеві відкрилася щорічна сесія Ради з прав людини ООН. Її головною темою стане обговорення розслідування військових злочинів в Україні.
Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на ній виступлять 150 голів та представників держав. На відкритті виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Головні заяви Генсека ООН:
- Російська війна в Україні призвела до великої кількості порушень прав людини;
- Рекордні 100 млн осіб були змушені втекти через конфлікти у 2022 році. Лише вчора затонуло чергове судно з мігрантами, які шукають кращого майбутнього для себе та дітей. Права мігрантів – це права людей, їх слід поважати без дискримінації;
- Крайня бідність і голод ростуть у всьому світі вперше за десятиліття;
- Перевага білих, антисемітизм і расизм зростають у всьому світі.
Нагадаємо, Гутерреш засудив російську війну проти України і нагадав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги.
Також що в ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни за рік війни.
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