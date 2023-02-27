У Женеві стартувала сесія Ради ООН: головні теми

Гутерреш зазначив, що війна в Україні призвела до великої кількості порушень прав людини

Сесія триватиме рекордні шість тижнів

Сьогодні, 27 лютого, у Женеві відкрилася щорічна сесія Ради з прав людини ООН. Її головною темою стане обговорення розслідування військових злочинів в Україні.

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Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на ній виступлять 150 голів та представників держав. На відкритті виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Головні заяви Генсека ООН:

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Російська війна в Україні призвела до великої кількості порушень прав людини;

Рекордні 100 млн осіб були змушені втекти через конфлікти у 2022 році. Лише вчора затонуло чергове судно з мігрантами, які шукають кращого майбутнього для себе та дітей. Права мігрантів – це права людей, їх слід поважати без дискримінації;

Крайня бідність і голод ростуть у всьому світі вперше за десятиліття;

Перевага білих, антисемітизм і расизм зростають у всьому світі.

Нагадаємо, Гутерреш засудив російську війну проти України і нагадав, що понад 40 відсотків українців потребують гуманітарної допомоги.

Також що в ООН підрахували, скільки цивільних українців вбили росіяни за рік війни.