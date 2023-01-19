Злочини Росії та Білорусі проти України: Європарламент ухвалив резолюцію

Європарламент щойно проголосував за резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду

Розслідування буде не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі

Сьогодні, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяка.

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«Європарламент щойно проголосував за резолюцію, що не має обов’язкової сили, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду для переслідування злочинів агресії проти України з боку Росії, зазначивши, що він має вести розслідування не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі», - написав журналіст.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.