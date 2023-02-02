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Воєнні злочини в Україні. У Гаазі буде створено міжнародний центр розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Воєнні злочини в Україні. У Гаазі буде створено міжнародний центр розслідування
Сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
AFP

Прокуратури України та Європейського Союзу вже збирають докази російських злочинів

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні буде створено в Гаазі. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

«Росія має відповісти перед судом за свої жахливі злочини. Прокуратури з України та Європейського Союзу вже працюють разом. Ми збираємо докази. Найперший етап – в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні», – сказала глава Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має понести судову відповідальність за скоєні злочини, і що прокурори України та Євросоюзу вже ведуть спільну роботу щодо збору доказів. Цей центр координуватиме пошук доказів та взаємодіятиме зі спільною слідчою групою, яка діє за підтримки Євроюсту.

Посадовиця також зазначила, що Єврокомісія «готова дуже швидко розпочати роботу з Євроюстом, Україною, іншими партнерами зі спільної слідчої групи, а також із Нідерландами».

Раніше повідомлялося, що міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії.

До слова, сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

Завтра в Україні відбудеться Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

Теги: війна Україна росія злочин

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