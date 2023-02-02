Воєнні злочини в Україні. У Гаазі буде створено міжнародний центр розслідування

Прокуратури України та Європейського Союзу вже збирають докази російських злочинів

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні буде створено в Гаазі. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

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«Росія має відповісти перед судом за свої жахливі злочини. Прокуратури з України та Європейського Союзу вже працюють разом. Ми збираємо докази. Найперший етап – в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні», – сказала глава Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має понести судову відповідальність за скоєні злочини, і що прокурори України та Євросоюзу вже ведуть спільну роботу щодо збору доказів. Цей центр координуватиме пошук доказів та взаємодіятиме зі спільною слідчою групою, яка діє за підтримки Євроюсту.

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Посадовиця також зазначила, що Єврокомісія «готова дуже швидко розпочати роботу з Євроюстом, Україною, іншими партнерами зі спільної слідчої групи, а також із Нідерландами».

Раніше повідомлялося, що міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії.

До слова, сьогодні до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Завтра в Україні відбудеться Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.