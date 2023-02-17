Злочини РФ в Україні. У Нідерландах створять Міжнародний реєстр збитків
Позови про відшкодування збитків проти Росії можна подати до Гааги
Уряд Нідерландів дозволив розташувати в Гаазі міжнародну організацію – Міжнародний реєстр збитків. Про це повідомляє Reformatorisch dagblad.
«Російське вторгнення в Україну спричинило там величезні руйнування, і позови про відшкодування збитків можуть бути подані цього року до нової організації, створеної в Гаазі. Кабмін дав на це згоду», – йдеться в повідомленні.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це дуже важливе рішення для України.
«Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення – працюємо», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Гаазі створять Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні.
Також міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії.
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