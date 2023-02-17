Злочини РФ в Україні. У Нідерландах створять Міжнародний реєстр збитків

Позови про відшкодування збитків проти Росії можна подати до Гааги

Уряд Нідерландів дозволив розташувати в Гаазі міжнародну організацію – Міжнародний реєстр збитків. Про це повідомляє Reformatorisch dagblad.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російське вторгнення в Україну спричинило там величезні руйнування, і позови про відшкодування збитків можуть бути подані цього року до нової організації, створеної в Гаазі. Кабмін дав на це згоду», – йдеться в повідомленні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це дуже важливе рішення для України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення – працюємо», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Гаазі створять Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні.

Також міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії.