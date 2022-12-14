Генсек ООН закликав інвестувати у стійке відновлення та відбудову України

За словами Гутерреша, масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства

Масштаби руйнувань в Україні потребуватимуть потужної міжнародної підтримки, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги. Таку заяву зробив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи в Парижі на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом. Про це повідомляє пресслужба ООН.

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«Війна в Україні – це невпинний гуманітарний жах», – зазначив він, вказавши на погіршення ситуації через зниження температури в умовах пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями енергосистемі країни.

Енергетики, працівники галузі водо- та теплопостачання цілодобово працюють над відновленням енергетичної інфраструктури, підкреслив Гутерреш.

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Але сьогодні 10 млн споживачів – у тому числі домогосподарства, підприємства, лікарні та школи – знеструмлені, а мільйони відключені від води та тепла, зауважив він.

За його словами, протягом кількох місяців гуманітарні організації надали допомогу, пов’язану з підготовкою до зими, більш як 630 тис. цивільних осіб, на критично важливі об'єкти доставлено 400 генераторів. Ще тисячі генераторів закуповуються й надходять в Україну, додав він, наголосивши, що «все це – крапля в морі».

«Масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства – що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги», – сказав він.

Необхідно інвестувати у стійке відновлення та відбудову України, аби нинішня криза не обернулася «на бідність, голод та злидні для мільйонів українців», пояснив Генсек.

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Він вкотре закликав «працювати разом, щоб створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права», тобто відновлення територіальної цілісності України в міжнародного визнаних кордонах.

Раніше соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році.

Також повідомлялось, що Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом», яка організована спільно Францією та Україною і зазначив, що практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.