Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН закликав інвестувати у стійке відновлення та відбудову України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Генсек ООН закликав інвестувати у стійке відновлення та відбудову України
Сьогодні 10 млн українських споживачів знеструмлені
фото з відкритих джерел

За словами Гутерреша, масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства

Масштаби руйнувань в Україні потребуватимуть потужної міжнародної підтримки, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги. Таку заяву зробив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи в Парижі на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом. Про це повідомляє пресслужба ООН.

«Війна в Україні – це невпинний гуманітарний жах», – зазначив він, вказавши на погіршення ситуації через зниження температури в умовах пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями енергосистемі країни.

Енергетики, працівники галузі водо- та теплопостачання цілодобово працюють над відновленням енергетичної інфраструктури, підкреслив Гутерреш.

Але сьогодні 10 млн споживачів – у тому числі домогосподарства, підприємства, лікарні та школи – знеструмлені, а мільйони відключені від води та тепла, зауважив він.

За його словами, протягом кількох місяців гуманітарні організації надали допомогу, пов’язану з підготовкою до зими, більш як 630 тис. цивільних осіб, на критично важливі об'єкти доставлено 400 генераторів. Ще тисячі генераторів закуповуються й надходять в Україну, додав він, наголосивши, що «все це – крапля в морі».

«Масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства – що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги», – сказав він.

Необхідно інвестувати у стійке відновлення та відбудову України, аби нинішня криза не обернулася «на бідність, голод та злидні для мільйонів українців», пояснив Генсек.

Він вкотре закликав «працювати разом, щоб створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права», тобто відновлення територіальної цілісності України в міжнародного визнаних кордонах.

Раніше соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році.

Також повідомлялось, що Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом», яка організована спільно Францією та Україною і зазначив, що практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.

Читайте також: Виведення військ РФ на Різдво. Росія відреагувала на пропозицію Зеленського
Теги: росія енергетика ООН війна Україна Генсек ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільш витратна стаття бюджету – на армію
Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році
Вчора, 19:00
Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
Вчора, 15:21
Секретар РНБО наголосив, що ЗСУ звільнять усі окуповані території
Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво
Вчора, 19:49

Політика

Генсек ООН закликав інвестувати у стійке відновлення та відбудову України
Генсек ООН закликав інвестувати у стійке відновлення та відбудову України
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
В окупованому Скадовську пролунали вибухи
В окупованому Скадовську пролунали вибухи
Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна
Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна
Естонія отримає від Єврокомісії €10 млн для допомоги українським біженцям
Естонія отримає від Єврокомісії €10 млн для допомоги українським біженцям
Готуються до війни? Казахстан видав указ про військовий призов
Готуються до війни? Казахстан видав указ про військовий призов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
52K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
26K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
13K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8394
Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
12 грудня, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту