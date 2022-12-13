Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році

«Ми за місяць на безпеку та оборону витрачаємо стільки, скільки раніше витрачали за рік»

Видатки бюджету України після повномасштабного вторгнення зросли кратно – тепер ми за місяць на безпеку та оборону витрачаємо стільки, скільки раніше витрачали за рік. Тому не в змозі самостійно покрити різницю в видатках, які вже зросли з початку війни. Про це розповів голова одного з ключових парламентських комітетів із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

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Обсяг допомоги від партнерів потрібно тільки збільшувати, причому істотно.

«Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023 році, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли. А нам треба відновитися, жити далі, ставати членами ЄС та розвиватися. Для цього нам потрібні $750 млрд, які визначаються Планом відновлення України від наслідків війни на десять років», – повідомив Гетманцев.

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Нагадаємо, наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев.

При цьому держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.