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Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році
Найбільш витратна стаття бюджету – на армію
фото з відкритих джерел

«Ми за місяць на безпеку та оборону витрачаємо стільки, скільки раніше витрачали за рік» 

Видатки бюджету України після повномасштабного вторгнення зросли кратно – тепер ми за місяць на безпеку та оборону витрачаємо стільки, скільки раніше витрачали за рік. Тому не в змозі самостійно покрити різницю в видатках, які вже зросли з початку війни. Про це розповів голова одного з ключових парламентських комітетів із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Обсяг допомоги від партнерів потрібно тільки збільшувати, причому істотно.

«Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023 році, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли. А нам треба відновитися, жити далі, ставати членами ЄС та розвиватися. Для цього нам потрібні $750 млрд, які визначаються Планом відновлення України від наслідків війни на десять років», – повідомив Гетманцев. 

Нагадаємо, наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев. 

При цьому держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Читайте також: Данило Гетманцев: 40% видатків держбюджету України покривають міжнародні партнери
Теги: Єврокомісія гроші армія

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