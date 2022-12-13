Головна Країна Політика
search button user button menu button

Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Президент подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 грудня провів телефонну розмову із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили новий санкційний пакет проти Росії та фінансову допомогу. Про це глава держави повідомив у Твіттер.

Зеленський подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня. «Дякую за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду світу та розблокування нової фінансової програми у розмірі 18 млрд євро», - зазначив президент.

Крім того, український лідер наголосив на необхідності швидкого схвалення 9-го пакету санкцій проти РФ, а також поінформував Мішеля про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Також сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули світу України.

Нагадаємо,раніше Зеленський повідомив,що Україна  планує провести саміт щодо виконання формули миру.

Читайте також: Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів
Теги: президент саміт Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради
Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва
Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва
Трансформатори та LED-лампи. Зеленський виступив на конференції з невідкладної допомоги Україні (відео)
Трансформатори та LED-лампи. Зеленський виступив на конференції з невідкладної допомоги Україні (відео)
Реформа містобудування: мери звернулися до нардепів
Реформа містобудування: мери звернулися до нардепів
Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
52K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
37K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
8416
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
8144
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
7311
Виведення військ РФ з України: Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію

Новини

Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту