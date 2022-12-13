Санкції та фінансова допомога Україні: Зеленський поговорив із головою Євроради

Президент подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 грудня провів телефонну розмову із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили новий санкційний пакет проти Росії та фінансову допомогу. Про це глава держави повідомив у Твіттер.

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Зеленський подякував Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня. «Дякую за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду світу та розблокування нової фінансової програми у розмірі 18 млрд євро», - зазначив президент.

Крім того, український лідер наголосив на необхідності швидкого схвалення 9-го пакету санкцій проти РФ, а також поінформував Мішеля про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

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Також сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули світу України.

Нагадаємо,раніше Зеленський повідомив,що Україна планує провести саміт щодо виконання формули миру.