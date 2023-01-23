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Глава Пентагону посварився з радником Шольца через танки для України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Глава Пентагону посварився з радником Шольца через танки для України
Очільник оборонного відомства США Остін поскандалив з довіреною особою Шольца
фото з відкритих джерел

У США обурені умовами Німеччини для постачання танків

Міністр оборони США Ллойд Остін посварився з Вольфгангом Шмідтом – найближчим радником канцлера Німеччини Шольца. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України. Про це пише видання Süddeutsche Zeitung.

Вашингтон обурений умовами Німеччини для поставки танків в Україну. Як передає закордонне видання, союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або ледь прихованим гнівом на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США.

Глава міноборони США намагався домогтися зобов'язань з постачання Leopard 2 від Німеччини, а також дозволу Берліна для інших країн. На цьому тлі Остін розійшовся в поглядах з довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників була напруженою.

Також видання пише, що радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван у розмові з радником Шольца різко розкритикував Берлін.

Нагадаємо, президент США прокоментував допомогу нашій державі – Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

До слова, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Зауважимо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

Читайте також: Вирішувати Німеччині: Білий дім прокоментував позицію Берліна щодо танків Leopard
Теги: танки Олаф Шольц

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