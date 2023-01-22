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Вирішувати Німеччині: Білий дім прокоментував позицію Берліна щодо танків Leopard

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вирішувати Німеччині: Білий дім прокоментував позицію Берліна щодо танків Leopard
Джон Кірбі розповів про реакцію Штатів на блокування поставок німецьких танків
фото з відкритих джерел

США переконані: українці мають реальну потребу у додаткових бойових машинах

Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі прокоментував небажання Німеччини надати Україні танки Leopard. Він заявив, що Берлін «проходить через свій власний процес» у цьому питанні. Про це Кірбі сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

Відповідальність за рішення про поставки танків належить Німеччині й Штати не хочуть впливати на це питання.

Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині.

За словами Кірбі, США знають, що Берлін «працює над власним процесом» щодо танків Leopard.

Він додав, що Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку повномасштабного вторгнення, і є «одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги», і союзники це «високо цінують».

Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб ЗСУ цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов’язково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках.

Зазначимо, що Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Зауважимо, Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

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Теги: Німеччина танки

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