Головний розвідник росіян під час зустрічі з директором ЦРУ розказав страшну правду про Путіна 

ЗМІ дізналися деталі зустрічі Наришкіна та Бернса

Очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зважає на втрати серед своєї армії. Про це йдеться в матеріалі видання The New York Times із посиланням на неназваних чиновників у Вашингтоні.

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Високопосадовці США, які були присутні на зустрічі, заявили, що Наришкін сказав: «Росія ніколи не здасться, скільки б солдатів вона не втратила на полі бою».

За даними видання, під час зустрічі в Туреччині в листопаді Бернс і Наришкін намагалися відновити прямий особистий зв'язок між Вашингтоном і Москвою, проте всі намагання провалилися.

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За даними Генштабу, станом на 19 грудня Збройні сили України вже знищили майже 99 тис. російських окупантів.

Як відомо, голова російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що зустрічався із директором ЦРУ Вільямом Бернсом в Туреччині 14 листопада. Це був найвищий особистий контакт між двома сторонами, відколи Росія напала на Україну.

Після цього директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і його колегами з розвідки у вівторок, 15 листопада.