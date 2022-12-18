Зрадник Царьов визнав, що Росія «втратила» Україну

Царьов визнав, що взяв участь у вторгненні в Україну

Царьов заявив, що був би щасливим, якби війна закінчилася на нинішніх лініях фронту

Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов, який підтримував вторгнення РФ в Україну, визнав провал планів Кремля щодо захоплення України. Про це він розповів у телефонному коментарі виданню The New York Times.

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«Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її», – заявив Царьов.

Скандальний Царьов також зізнався, що брав участь у вторгненні, але ніколи не знав остаточних деталей. Крім того, він вважає, що російська армія «думала, що все буде легко» і «не розуміла», що українці чинитимуть опір.

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«Армія, генерали, солдати не були готові», – сказав Царьов.

Наразі Царьов запевнив, що був би щасливим, якби війна закінчилася на нинішніх лініях фронту, бо плани Кремля провалилися.

The New York Times зазначає, що американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі.

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19 травня СБУ затримала брата Царьова, який планував диверсії у східних регіонах.

6 грудня СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі. За матеріалами Служби безпеки його засуджено до п’яти років ув’язнення.