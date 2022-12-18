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Втрати РФ у війні в Україні вже перевалили за 98 тис. осіб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Втрати РФ у війні в Україні вже перевалили за 98 тис. осіб
ЗСУ нищать ворога на українській землі
фото: Генштаб ЗСУ

17 грудня найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках

За минулу добу, 17 грудня, українські захисники ліквідували близько 590 російських окупантів. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога склали приблизно 98280 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати противника з 24 лютого по 18 грудня орієнтовно склали:

  • танків ‒ 2987 (+2) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 1948 (+1) од.,
  • РСЗВ – 410 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1) од.,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 174 (+0) од.
Втрати РФ у війні в Україні вже перевалили за 98 тис. осіб фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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