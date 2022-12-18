Втрати РФ у війні в Україні вже перевалили за 98 тис. осіб

17 грудня найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках

За минулу добу, 17 грудня, українські захисники ліквідували близько 590 російських окупантів. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога склали приблизно 98280 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні втрати противника з 24 лютого по 18 грудня орієнтовно склали:

танків ‒ 2987 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од.,

артилерійських систем – 1948 (+1) од.,

РСЗВ – 410 (+0) од.,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од.,

літаків – 281 (+0) од.,

гелікоптерів – 264 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1) од.,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од.,

спеціальної техніки ‒ 174 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.