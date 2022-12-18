Реальні втрати РФ: у Саратові відкрили стелу з іменами загиблих на війні в Україні

У Росії відкрили стелу з іменами загиблих на війні в Україні

Росії вже не вдається приховувати реальні втрати своєї армії на війні в Україні

У Саратовській області відкрили стелу з іменами солдатів, які загинули на війні в Україні. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

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Імена загиблих на війні в України увічнили на триметровій гранітній плиті.

Варто зазначити, що вся плита була заповнена прізвищами загиблих російських окупантів, які родом із Саратовської області.

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На церемонії рідні та близькі не приховували сліз. Відкриття пам'ятника перетворилося на траурну подію.

Нагадаємо, що Росія намагається приховати втрати своєї армії на війні в Україні. За майже 10 місяців проведення так званої «спецоперації» в Міноборони РФ всього тричі назвали кількість загиблих, і щоразу ця цифра була далекою від реальної

Сьогодні в Генштабі Збройних сил України повідомили, що агресор втратив вже понад 98 тисяч окупантів. Однак Кремль вперто заперечує свої втрати.