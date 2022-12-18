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Реальні втрати РФ: у Саратові відкрили стелу з іменами загиблих на війні в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Реальні втрати РФ: у Саратові відкрили стелу з іменами загиблих на війні в Україні
У Росії відкрили стелу з іменами загиблих на війні в Україні
фото: кадр відео

Росії вже не вдається приховувати реальні втрати своєї армії на війні в Україні

У Саратовській області відкрили стелу з іменами солдатів, які загинули на війні в Україні. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

Імена загиблих на війні в України увічнили на триметровій гранітній плиті.

Варто зазначити, що вся плита була заповнена прізвищами загиблих російських окупантів, які родом із Саратовської області.

На церемонії рідні та близькі не приховували сліз. Відкриття пам'ятника перетворилося на траурну подію.

Нагадаємо, що Росія намагається приховати втрати своєї армії на війні в Україні. За майже 10 місяців проведення так званої «спецоперації» в Міноборони РФ всього тричі назвали кількість загиблих, і щоразу ця цифра була далекою від реальної

Сьогодні в Генштабі Збройних сил України повідомили, що агресор втратив вже понад 98 тисяч окупантів. Однак Кремль вперто заперечує свої втрати.

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