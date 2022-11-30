Голова розвідки РФ розповів, нащо зустрічався з директором ЦРУ

Зі слів Наришкіна, говорили про «стратегічна стабільність», «ядерну безпеку», «Україну» та «київський режим»

Головний російський розвідник Сергій Наришкін повідомив, що обговорював з директором ЦРУ Вільямом Бернсом «ядерні питання та Україну»

Голова російської зовнішньої розвідки в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що зустрічався директором ЦРУ в Туреччині 14 листопада. Це був найвищий особистий контакт між двома сторонами, відколи Росія напала на Україну.

Як відомо, раніше РФ не коментувала зустріч, заявивши, що тема «делікатна». Зі свого боку Вашингтон заявив, що Бернс попередив російського представника про наслідки будь-якого застосування Росією ядерної зброї.

Елізабет Руд, тимчасовий повірений у справах посольства США в Москві, заявила цього тижня російському інформагентству, що Бернс 2ні про що не вів переговорів і не обговорював врегулювання конфлікту в Україні».

На що Наришкін заявив наступне:

«Зі свого боку, я підтверджую заяву пані Руд. Додатково можу зазначити, що найчастіше вживаними словами на цій зустрічі були «стратегічна стабільність», «ядерна безпека», «Україна» та «київський режим».

Він також підтвердив коментарі Руд про те, що дві країни мають канал для управління ризиками і що у разі потреби у ще одній такій розмові, вона може відбутися.

Нагадаємо, російська влада розпочала підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.

Тим часом заступник голови Держдуми Росії, який контролює групу VS Energy, отримав підозру від ДБР.

Раніше розвідка повідомила, чи передавав Іран Росії балістичні ракети.